Anjiyo olan Mahir Polat, tekrar cezavine gönderildi
İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, dün anjiyo oldu. Hastaneden taburcu edilen Polat, tekrar cezaevine gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek tekrar cezaevine gönderildi.
Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla getirildiği Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün anjiyo olan Polat'ın, tedavisi tamamlandı.
Polat, hastaneden taburcu edilerek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.