Ankapark için yeniden ihaleye çıkılacak

03 Temmuz 2018

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıl süreyle tahsis edilen AOÇ arazisi sınırları içinde yer alan Ankapark alanının işletme ihalesi yeniden açıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihale ilanına göre, yaklaşık 1.2 milyon metrekare alan üzerine kurulu Ankapark'ın işletme ihalesi için öngörülen muhammen bedel 765.6 milyon TL olarak belirlendi.

İlana göre 19 Temmuz'da yapılacak ihalenin geçici teminat bedeli ise 22.9 milyon TL olarak tespit edildi.

Ankapark'ın işletme ihalesi, katılan firmanın dosyalarındaki eksiklik ve alıcı çıkmaması nedeniyle daha önce iki kez iptal edilmişti.

Kaynak: Reuters