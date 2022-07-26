ANKAPARK işletmecisi hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında “Hileli İflas” sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. ANKAPARK'ın ABB'ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, temmuz ayının başında mahkeme kararıyla belediyeye devredilen ANKAPARK'ta 21 Temmuz'da basın açıklaması yaparak alanla ilgili atılacak adımları anlatmıştı.

Yavaş, açıklamada, seçimlerden sonra ANKAPARK'ın işletmecisinin taleplerinin hepsini yerine getirdiklerini söyledi.

Parka yatırımların Ankara halkının paralarıyla yapıldığını belirten Yavaş, harcanan paranın bedelinin korunmasına önem verdiklerini ifade etti.

Yavaş, "Buradan kurtarabildiğimiz, çalışır durumda olan ne var ne yok şu anda bunların tespiti yapılıyor. Burada ne yapabiliriz, bunu Ankara halkına soracağız." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği bir yerin kapısından bilet parası ödenerek girilmesini doğru bulmadığını aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Tamamen ücretsiz bir hale getirip burayı bütün Ankaralının Atatürk'ün emaneti olduğunu bilerek kullanması için çalışmalarımız devam edecek. Elbette bir kısım aletlerin sökülmesi, bir kısmının da kiraya verilmesi olabilir. Başka türlü aktiviteler olabilir. Bunları bize gelecek görüşler üzerinden, hatta gerekirse bir çalıştay yapmak suretiyle de değerlendirmeyi planlıyoruz. Asla ve asla buradaki bir kuruşun boşa gitmemesi için de çalışacağız."