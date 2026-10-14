'Ankara Abisi' Yasin Oyanık tutuklandı: Dernek bağışlarıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Ankara Abisi' lakaplı Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık tutuklandı. Soruşturmanın, bazı bağışçıların dernek hesabına aktardığı paralarla ilgili iddialar üzerine başlatıldığı öğrenildi.
'Ankara Abisi' lakabıyla tanınan Yasin Oyanık hakkında yürütülen soruşturmada tutuklama kararı verildi. Uşak merkezli soruşturma kapsamında 9 Ekim'de gözaltına alınan Oyanık, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Oyanık'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen suçlama da belli oldu.
Yasin Oyanık neden tutuklandı?
Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, 13 Ekim 2026 tarihinde nöbetçi hakimlik tarafından verilen kararla "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Oyanık, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın, bazı bağışçıların Ankara Abisi İyilik Derneği hesabına aktardığı paraların suç teşkil ettiği yönündeki iddialar üzerine başlatıldığı öğrenildi.