Ankara adayları sandık başında

31 Mart 2019

Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayları Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş oylarını kullandı.

AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, kızı Zeynep Özhaseki Yurt ve damadı Mehmet Salih Yurt ile geldiği Yenimahalle ilçesindeki Sofuoğlu İlkokulu'nda "1031" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

"Bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor. Takdir milletin, millet ne derse o olur. Ona uygun şekilde bundan sonra davranıp, faaliyetlerimizi yürütürüz diye temennide bulunuyorum. Ankara'mız için de ülkemiz için de hayırlısı olsun diye temennide bulunuyorum" şeklinde konuşan Özhaseki, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini belirtti.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da oyunu Çukurambar semtindeki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesinde "Cumhuriyet katı" olarak adlandırılan 2. kattaki "4297" nolu sandıkta kullandı.

Oy kullanmaya eşi Nursen ve kızı Armağan ile gelen Yavaş, "Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulanların hepsi boştur. Önce Ankara'mıza, sonra ülkemize sonuçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

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