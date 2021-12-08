Ankara Barosu Başkanlığına Kemal Koranel seçildi
Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilmesiyle boşalan Ankara Barosu Başkanlığına Kemal Koranel seçildi.
AA
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Ankara Barosu Yönetim Kurulu, yeni başkanını belirlemek üzere toplandı.
Toplantıda, başkan yardımcılığı görevini yürüten Kemal Koranel baro başkanlığına seçildi.
Başkan yardımcılığına Mehmet Eren Turan, genel sekreterliğe Mahcemal Seyhan, saymanlığa Zafer Doğan Bilgin seçilirken baronun son genel kurulunda en fazla oy alarak yedek listeye giren İnanç Görür yönetim kurulu üyesi oldu.
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