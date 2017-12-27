Ankara Başsavcısı: Bin kişiye tahliye yolu açıldı

27 Aralık 2017

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 bin 480 GSM numarasının, kullanıcı iradesi dışında ByLock'a yönlendirildiği tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, FETÖ soruşturmaları kapsamındaki detaylı inceleme sonucunda, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellik taşıyan 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ByLock IP'lerine yönlendirildiklerinin tespit edildiği belirtildi.

FETÖ'nün bu yöntemi gerçek kullanıcıları gizlemek için kullandığı ifade edilirken, bu kişilerin hukuki durumlarının soruşturma makamlarınca yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bin kişi için tahliye yolu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman yaptığı açıklamada ByLock'un en büyük delillerden biri olduğunu belirterek, "Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.

Bir numaralı kişi eski TÜBİTAK çalışanı

Kocaman "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurtdışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık" ifadelerini kullandı.