Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Etkinlik giderleri tüm şeffaflığıyla kamuoyuna sunulacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Ekim'de Cumhuriyetin 101. yılına özel düzenlenen konser etkinliğinin bütçesiyle ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlatılan soruşturma ve incelemenin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlenen konserlerin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddiaların da soruşturma ve inceleme kapsamına alındığını belirten Yavaş, "Kalem kalem nereye ne kadar harcandığını tüm şeffaflığı ile ortaya koyacağımız etkinlik giderleriyle ilgili yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı.

Sözü edilen rakamlar organizasyonların toplam maliyeti

Yavaş, bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti: "Gerek iktidar partisine mensup belediyelerin, bakanlıkların ve gerekse bizden önceki döneme ait etkinliklerin giderlerini karşılaştırmalı bir şekilde tek tek ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz. Sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Sanatçılara ödenen bedel, organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçasıdır. Kalan tutarlar ise etkinliklerin diğer masraflarını, örneğin ses düzeni, sahne kurulumu, teknik ekipman, ulaştırma ve diğer organizasyon giderlerini kapsamaktadır."

Kusuru ve suçu olanı biz şikayet edeceğiz

Tüm harcama kalemleriyle detaylı açıklamayı gelecek günlerde Belediye Meclisi'nde paylaşacaklarını kaydeden Yavaş, şunları kaydetti: "Ankaralılar müsterih olsun. Teftiş sonucunda kim olursa olsun, kusuru ve suçu olan varsa kimsenin arkasında olmayacağız, bizzat belediyemiz tarafından savcılığa şikayette bulunulacaktır."