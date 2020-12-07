Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginlik: AK Parti ve MHP grupları toplantıyı terk etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili Murat Köse’nin bir önceki oturumda kendisine yönelttiği sorulara cevap vermek istediği ancak Yavaş'ın hazırladığı sunumu yapmadan AK Parti ve MHP meclis gruplarının salonu terk ettiği belirtildi. Yeter sayısına ulaşılamadığı için toplantının 9 Aralık Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

Belediye meclisi toplantısı ertelendikten sonra Başkan Yavaş, yaklaşık üç saat süren basın toplantısı ile eski başkan Melih Gökçek döneminde yapılanlardan örnek vererek icraatlarını anlattı, iddiaları yanıtladı. Yavaş, “Sadece Ankara halkının değil, tüm Türkiye'nin gerçekleri duymasını sağlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Yetim hakkı yedirilmeyecek.” dedi.

Yavaş, Murat Köse’nin “heykel belediyeciliği” eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

“İki tane anıt yapacağız. Bunların biri sağlık çalışanlarımızın anısına yapılacak olan, diğeri de Cumhuriyetin 100. Yılı için yapılacak olan. Bize heykelci diyorlar, kendileri dönerci heykeli, robot heykeli yapıyorlardı. Heykellere, saatlere, kent kapılarına, plastik kent mobilyalarına harcanan para güncel parayla 1 milyar 323 milyon TL. İsterseniz kol saati heykelini Mamak Belediyesine verelim."

Ankapark

Yavaş, Murat Köse’nin “Ankapark'ı bize verin” sözlerine, “Park bizde değil ki. Gidin kiracı şirketi devralın, parkı işletin. Keşke yapsaydınız. Ama Mamak Belediyesi daha kendi elindeki parkları idare edemiyor.” yanıtını verdi. 750 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark’ın şu anki özür ve eksikliklerinin 111 milyon 210 bin 795 TL olduğunu açıklayan Yavaş, yapılan anlaşmaya göre Ankapark’ın sahibi olan şirketten hiçbir kira bedeli alınmadığını ve kiranın sadece satılacak biletlerden elde edilen gelirlerin yüzde 3’ü olduğunu belirtti.

Mamak Belediye Başkanı Köse'nin, “İki yıla yakın bir zaman geçti. Ankara halkı merak ediyor sayın başkan. Ankara’da metro yaptınız da biz mi görmedik? Metro konusundaki durumu vaatlerle değil de gerçeklerle açıklar mısınız?” sorusuna Yavaş, “Murat Köse’nin herhalde Melih Gökçek’le bir alıp veremediği var. Melih Gökçek’e sorması gereken soruyu bize soruyor. Mezuatı da bilmiyor. Bize izin verilen tek metro hattı Mamak-Dikimevi-Natoyolu raylı sistem bir de Söğütözü'ne kadar uzatılacak metro. Bunun haricinin tamamı daha önce Büyükşehir tarafından Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmiş. Bilmemesi mümkün değil. Ama Sayın Gökçek’e laf yetiştireceğim diye aslında bize söyleyerek, kızım size söylüyorum gelinim sen anla demek istiyor.” yanıtını verdi.

“0 lira borçlandırdım”

Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediye’sini ne kadar borçlandırdınız” sorusu üzerine. “Bizden önceki dönemde 100’e yakın borçlanma yetkisi verildi ve borçlanıldı. Merak edenlere , Ankara halkını 0 TL borçlandırdım.” diyerek göreve geldiği günden bu yana hiç kredi almadığını vurguladı.