Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı annelere idari izin
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart'ta eğitime ara verildiği anımsatıldı.
Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA