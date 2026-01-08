Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturmasında tahliye

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon şirket sahibi Selahattin Çelikkaya ile tutuksuz sanıklar Universe Prodüksiyon organizasyon şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon şirketi ortağı Kaan Alp, ABB çalışanı Celal Akbaş, Gurudan Turizm Organizasyon şirketi sahibi Arda Akman, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi sahibi Eren Demir, ABB çalışanı Kurtuluş Bakır, Yalınayak Gıda Organizasyon şirket ortağı Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon şirketi sahibi Üstün Alpay ile taraf avukatları katıldı.

Festiva ve Enfest Organizasyon şirket sahibi Çelikkaya, öğrencilik döneminde organizasyon işlerine başladığını anlatarak, "Kimse bana iş vermedi. Ben aldım. Proje hazırladım, sundum, aldım. Benim açıkladığım 37 kalem var. Bilirkişi raporu sadece 8 kalem hesaplamış. Bu 8 kalem de gerçekçi olmayan, düşük enflasyondan belirlenmiş. Beni fiilen bitirdiler. Belediyeden 18 aydır paramı alamıyorum. 20 yıllık emeğimi 3 ayda bitirdiler. En başta bana ihtiyacı olan çocuklarım için tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı sanıklar Kurtuluş Bakır ve Alp Aykut Çıngır'ın telefon şifrelerini isterken, sanıklar şifreleri mahkeme heyetine iletti. Ardından Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise yurt dışı çıkış adli kontrol tedbirlerinin devamına şeklinde mütalaasını açıkladı.

Sanık beyanlarının ardından mahkeme ara kararını açıklamak üzere duruşmaya 30 dakika ara verdi. Ardından ara kararını açıklayan mahkeme tüm tutuklu sanıklara yurtdışı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak tahliyesine karar verdi.