Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde konser soruşturması: 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021-2024 arasında düzenlenen 32 konserle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliyi adliyeye sevk etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, belediyenin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği 32 konseri kapsıyor. İddialara göre, söz konusu etkinliklerde toplam 154 milyon liralık kamu zararı oluştu.

Soruşturma kapsamında, aralarında görevdeki ve görevden uzaklaştırılan belediye çalışanlarının yanı sıra, organizasyon şirketi sahibi ve yöneticilerinin de bulunduğu 14 şüpheli, 23 Eylül Salı günü gözaltına alınmıştı.