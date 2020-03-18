Ankara Büyükşehir Belediyesinde 'Kriz Yönetimi Merkezi' kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında kurulan Kriz Yönetimi Merkezi'nde, EGO ve ASKİ Genel müdürleri ve daire başkanları yer alıyor.

Olası kriz anında "ALO153"e ve kriz destek masalarına gelen bütün ihbar, şikayet ve talepler Kriz Yönetimi Merkezi'ne iletilecek. İlçelerde ve kırsal alanlarda da hizmet verebilmek için muhtarlarla iş birliği yapılacak.

Bu süreçte yapılacak dezenfeksiyon işlemleri de belirlenen plana göre eksiksiz ve etkin şekilde devam ettirilecek. İl çapında tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla krize ilişkin koordinasyon sağlanacak.

Vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için "B Planı"nı da hazırlayan Kriz Yönetimi Merkezi, olası ihtiyaç anında muhtelif yerlere yemek çadırları kuracak.

Çadırların kurulumu İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca, ekmek ihtiyacı Halk Ekmek Fabrikası tarafnıdan, yemek ise EGO ve BELPA mutfaklarından karşılanacak. Tüm malzeme miktarları ve stoklar Kriz Yönetimi Merkezi'ne bildirilecek.

Kriz Yönetimi Merkezi'nin kararlarını uygulamak için de ayrıca "Sağlık ve Hijyenik Malzemelerinin Temini ve Dağıtımı", "Gıda Yardım", "Ekmek ve Yemek Dağıtımı", "Ulaşım", "Evde Bakım ve Yaşlı Yardım", "Stok ve Depolar", "Güvenlik", "Psikolojik Destek", "Basın" ile "Bilişim ve İletişim" masaları kuruldu.