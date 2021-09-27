Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bir haftada 6 bin 300 öğrenci geçici barınma için başvurdu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Mansur Yavaş'ın, üniversite eğitimi için Ankara’ya gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrencilere geçici konaklama imkanı sağlayacaklarını açıklaması üzerine binlerce öğrenci belediyeye başvurdu.

Belediyeden alınan bilgilere göre, bir hafta içinde 6 bin 300 öğrenci geçici konaklama için başvururken şimdilik 2 bine yakın öğrenci belediye tarafından konaklama alanlarına yerleştirildi. Sadece bugün saat 14:00’e kadar yapılan başvuru sayısının 329 olduğu bildirildi. Belediyeye başvuran tüm öğrencilerin barınma sorununun çözüleceği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan kayıt işlemleri sırasında öğrencilere ve ailelerine hitabeden Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Hepiniz ülkenin çeşitli yerlerinden geldiniz, hoş geldiniz. Bundan sonra gençlerimizle irtibatta olmaya devam edeceğiz. Çünkü belediye başkanı şehrin annesi, babası, her şeyidir. Aileleriniz sizi bize emanet ediyor. Ankara’daki anneniz babanız da Ankara Büyükşehir Belediyesi olacak bundan sonra. Sadece bu barınma sorunu değil, ondan sonraki eğitim hayatınızda da en ufak bir sıkıntınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Belediyemize ait Hacettepe Üniversitesi’ne verdiğimiz yerleri geçici olarak geri aldık. Biraz uzak ama uzak da olsa otobüsler sizi ücretsiz olarak getirip götürecek okullarınıza. Yemek gibi ihtiyaçlarınız da orada karşılanacak. Durum normale dönünceye kadar biz sizin her türlü hizmetinizi yapacağız."