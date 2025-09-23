Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! 13 kişi gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında bu sabah operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2021-2024 döneminde düzenlenen 32 konserin harcamaları mercek altına alındı.

154 milyon liralık kamu zararı iddiası

Başsavcılık açıklamasında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporları, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, 32 konser nedeniyle kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı ifade edildi.

13 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan isimler arasında;

* Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B,

* Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili H.E.,

* Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekilleri H.Z. ve A.A.Ç.,

* Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekilleri C.A. ve K.B.,

* Organizasyon şirketi sahipleri ve ortakları O.E., S.E., K.A., S.Ç., A.A., E.D. ve L.E. bulunuyor.

Ne olmuştu?

Konser harcamalarına ilişkin iddialar ilk kez 2024 Aralık ayında gündeme gelmişti. Gelen ihbarlar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlatmış, Memurların Yargılanması Hakkında Kanun gereği İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazmıştı. İddiaların araştırılması için iki müfettiş görevlendirilmişti.