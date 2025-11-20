Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 bütçesi kabul edildi

ABB Meclisi'nin kasım ayı 14. birleşimi, Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapıldı.

ABB Meclisi, ABB'nin 125 milyar lira, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 50 milyar lira, EGO Genel Müdürlüğü'nün 30 milyar lira olmak üzere toplam 205 milyar liralık 2026 mali yılı bütçesini "oy çokluğuyla" karara bağladı.

ABB, EGO ve ASKİ'nin bütçe sunumunu gerçekleştiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, Belediyenin 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü, yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda, yapılan değerlendirmeler, artan ihtiyaçlar ve hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla 2026 için bu oranın yüzde 25 artırıldığını belirtti.

Yavaş, ulaşım alanındaki çalışmaları değerlendirerek, "Bizim geldiğimizde 1540 otobüs vardı, şimdi 1900 otobüs var. Sürekli otobüs alıyoruz. Her ay en az 10 tane alıyoruz. Ve inşallah ben gayret edeceğim. Sordum, 30 milyar lira EGO'nun bütçesi var, Allah nasip ederse Ankara halkını bedava taşıyarak, trafik sorununu çözeceğim. Bolca otobüs almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yavaş, 2026'da planlanan ulaşım projelerinin hazır olduğunu ifade ederek, "Anadolu Bulvarı, Sincan Saraycık, Hikmet Özer İstasyon Caddesi Alt Geçit, Hacettepe Köprüsü genişletme, Sabancı Bulvarı Alt Geçidi, Bilkent-İncek Bağlantı Yolu, Ulus Meydan Alt Geçit ve trafik düzenleme, İncek Bulvarı -TED Koleji önü. Bunların hepsi hem Jandarma'dan hem de ilgili birimlerden izin alınıp yapıldığı için biraz süreç alıyor, ancak çoğunun projesi hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre koruma projelerine ilişkin Yavaş, "Yeni açtığımız Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'na 1,5 ayda 1,5 milyon ziyaret oldu. Bu sene park projesi yerine bakımlarla yetinip, Fen İşleri'ne devam edeceğiz." dedi.

Toplantıda, Kırsal Kalkınma destekleri ile birçok konu ele alındı, bazı meclis üyeleri de söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı rapordaki cetvellerin okunması ve Mansur Yavaş'ın kürsüye çıkarak emeği geçenlere teşekkür etmesinin ardından, bütçe görüşmeleri sona erdi.