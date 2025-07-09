Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X’in yapay zekâ uygulaması Grok hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı X sosyal medya platformu yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlattı.

X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

X'ten açıklama geldi

X'in yapay zeka uygulaması Grok'un hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra xAI, Grok'un X'te paylaşım yapmasından önce nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde eğitimin iyileştirilebileceği modeli hızla belirleyip güncelleyebiliyoruz."