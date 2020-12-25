Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 38 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başkentteki sınav çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Ankara'daki sınav çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hava Kuvvetlerindeki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturması

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında, terör örgütünün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'nın çeşitli semtlerindeki büfe, bakkal, market gibi iş yerlerindeki kontörlü telefonlardan "sivil imamlar" ile haberleştikleri belirlenen 17 kişinin gözaltına alınmalarının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi.

Şüphelilerden 7'sinin aktif görevde olduğu öğrenildi.