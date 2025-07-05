Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dolandırıcılık uyarısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini, başsavcı, savcı, polis veya asker olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız terör soruşturmasına karıştı diyerek sizden para isteyen şahıslara asla inanmayın. Böyle bir durumda resmi makamlara şikayet başvurusunda bulunun" denildi.