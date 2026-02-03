Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Epstein' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in 22 Aralık 2025'te paylaştığı bir tweet üzerine, Jeffrey Epstein'le bağlantılı iddiaları araştırmak üzere 23 Aralık 2025'te soruşturma başlattığı öğrenildi.

DW Türkçe'nin haberine göre başsavcılık, ABD Adalet Bakanlığınca paylaşılan yaklaşık üç milyon belge içerisinde Türkiye ile ilgili bölümlere ilişkin bir soruşturma yürütüyor. Bu belgelerde Epstein dosyasındaki şüpheliler ile suçların Türkiye bağlantısına dair delil araştırması yapılıyor.

Türkiye'den istismar adasına çocuk götürüldüğü iddası

Çömez, iki hafta önce yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer vermişti:

"Amerikan Adalet Bakanlığı Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye'den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı."