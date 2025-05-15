Ankara deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı? Türkiye deprem risk haritası...

Konya'da meydana gelen 5.2'lik deprem bölge halkına büyük bir panik yaşattı. Deprem Ankara'da da hissedilirken britakım sorular sıklaşmaya başladı. Bunlardan bazılar ise "Ankara deprem bölgesi mi", "Konya'da fay hattı var mı" şeklinde... İşte Türkiye deprem risk haritası...

Ankara deprem bölgesi mi?

Ankara, Türkiye'nin üçüncü derece deprem riski taşıyan illeri arasında yer alıyor. Kent, doğrudan büyük bir fay hattı üzerinde bulunmasa da çevresindeki aktif fay sistemleri nedeniyle sismik açıdan dikkatli olunması gereken bir bölgede yer alıyor.

Ankara, kuzeyde Kuzey Anadolu Fay Sistemi, doğuda Ezinepazarı Fayı, güneyde Tuz Gölü Fay Zonu, güneydoğuda Keskin Fayı ve güneybatıda Eskişehir Fay Zonu ile çevrilmiş durumda. Bu fay hatlarının tamamı aktif ve zaman zaman yıkıcı depremler üretme potansiyeline sahip.

Konya'dan fay hattı geçiyor mu?

Konya ili, Türkiye'nin üçüncü derece deprem riski taşıyan bölgelerinden biridir.

Konya merkezinin altında doğrudan bir ana fay hattı geçmese de, ilin çevresinde aktif ve diri fay zonları yer alıyor.

Özellikle Tuz Gölü Fay Zonu, Konya'nın doğusunda yer alır ve bu fay hattı zaman zaman küçük ve orta büyüklükte depremler üretebilecek potansiyele sahip.

Ayrıca Konya'nın bazı ilçelerine daha yakın olan Seydişehir Fayı gibi yerel faylar da mevcut.

Bu nedenle, Konya’daki deprem riski düşük olmakla birlikte tamamen ihmal edilebilir seviyede değil.