Ankara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Başkent Ankara'ya beklenen yağış sonunda geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.00 itibarıyla kentte yağışlı hava etkili olacak.

MGM, pazartesi gününden beri kent için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapıyordu. Hava durumu tahminlerine göre, başkentte yağışlar 3 gün boyunca sürecek. Ankara'da hava sıcaklıkları son günlerde 40 dereceye ulaşmıştı.

Başkentin 3 günlük hava durumu tahmini

Ankara'da bugün beklenen en düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık ise 36 derece. Kent genelinde aralıklarla yağış bekleniyor.

2 Ağustos Cumartesi ise kentte il genelinde gök görültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 20 dereceyi bulacak.

3 Ağustos Pazar günü kentte yine yağışlı hava etkili olacak. En düşük sıcaklığın 22, en yüksek sıcaklığın da 30 derece olması bekleniyor.

Mansur Yavaş uyardı!

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde etkili olacak yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. Yavaş, olumsuz durumlara karşı ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek, vatandaşların da dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu:

"Sevgili Ankaralılar;

Son değerlendirmelere göre bugün Ankara genelinde aralıklarla yağış beklenmektedir.

Kent merkezinde yağışların yerel olarak orta kuvvette, yer yer kuvvetli olması öngörülmektedir. Dış ilçelerde ise özellikle Haymana ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri beklenmektedir.

Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın da olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum."