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Ankara için kar uyarısı

Ankara'da bugün akşam saatlerinden sonra kar yağışı bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün akşam saatlerinden sonra orta kuvvete kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtilerek, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 