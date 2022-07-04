Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya oldu

Ankara Adliyesinde görevli birinci sınıfa ayrılan 272 hakim arasında yapılan kura çekimi sonucunda il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi.

Ankara Adliyesi Konferans Salonundaki kura çekimine, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci ve Komisyon Üyesi Ayhan Biltekin ile hakim, adliye çalışanı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Akça, Çiftci ve Biltekin'den oluşan heyetin huzurunda kuraya girecek hakimlerin ismi tek tek okundu, ardından bu isimlerin yazılı olduğu kağıtlar kura toplarına yerleştirildi.

Daha sonra salondaki hakim ve siyasi parti temsilcileri, şeffaf sandıktaki toplardan çekerek il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını belirledi.

Buna göre Volkan Keskinkaya Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı olurken, Celal Dilli birinci, Refik Karakoç ikinci asıl üye oldu. Ali Rıza Doğmuş ve Tuğba Yenikomşuoğlu ise yedek üye olarak belirlendi.

Çankaya Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kar, Çankaya İkinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı Muhammet Karaca, Çankaya Üçüncü İlçe Seçim Kurulu Başkanı Seyda Bayarslan, Çankaya Dördüncü İlçe Seçim Kurul Başkanı Burak Cenk İlhan oldu.

Aydoğan Levent Gedik Keçiören Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı, Ali Okkan Keçiören İkinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı, Erdal Sümbül Keçiören Üçüncü İlçe Seçim Kurulu Başkanı, Yakup Güler de Keçiören Dördüncü İlçe Seçim Kurulu Başkanı olarak kuradan çıktı.

Yenimahalle Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nejat Özkan, Yenimahalle İkinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mevlüt Uçar, Yenimahalle Üçüncü İlçe Seçim Kurulu Başkanı İlker Yılmaz oldu.

Mamak Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yusuf Kaya, Mamak İkinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı Filare Şahin Ün, Mamak Üçüncü İlçe Seçim Kurulu Başkanı ise Çağlar Pürlüpınar olarak belirlendi.

Altındağ Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı Okay Koç, Altındağ İkinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sefer İlker Alp olurken Selami Yücel de Pursaklar Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanı olarak kuradan çıktı.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı ise Ali Uğuz oldu.