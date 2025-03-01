ANKARA İMSAKİYE: Ankara için iftar, sahur vakti… Ankara'da teravih namazı saat kaçta kılınacak (2 Mart Pazar)

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.

Google benzeri arama motorlarından Ankaralı vatandaşlar "Ankara İmsakiye" "2 Mart Pazar Ankara iftar saati", "2 Mart Pazar günü Ankara sahur vakti ne zaman?", "2 Mart Pazar Ankara Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

2 Mart Pazar Ankara'da iftar saati

2 Mart Pazar günü Ankara'da iftar vakti 18.48’de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

2 Mart Pazar Ankara'da sahur saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Ankara’da sahur vakti 2 Mart 2025 Pazar günü saat 05.51'de sona erecek.

2 Mart Pazar Ankara'da teravih saati

Teravih namazı 2 Mart Pazar akşamı saat 20:06'da kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.