ANKARA İMSAKİYE: Ankara için iftar, sahur vakti… Ankara’da teravih namazı saat kaçta kılınacak (3 Mart Pazartesi)

İslam alemi için en önemli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Tüm İslam alemi tarafından sevinç ve coşku ile karşılanan Ramazan ayında en çok merak edilen sorular ise "İftar saati kaçta?" "Sahur vakti ne zaman", "Teravih namazı saat kaçta?" gibi sorular oluyor.

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.

Google benzeri arama motorlarından Ankaralılar vatandaşlar "Ankara İmsakiye" "3 Mart 2025 Pazartesi iftar saati", "3 Mart 2025 Pazartesi günü Ankara sahur vakti ne zaman?", "3 Mart 2025 Pazartesi Ankara Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

3 Mart 2025 Pazartesi Ankara'da iftar saati

3 Mart Pazartesi günü Ankara'da iftar vakti 18:49’da okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

3 Mart 2025 Pazartesi günü Ankara sahur vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Ankara’da sahur vakti 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 05:49'da sona erecek.

3 Mart 2025 Pazartesi Ankara teravih saati

Teravih namazı 3 Mart 2025 Pazartesi akşamı saat 20:07’de kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.