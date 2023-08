Ankara-İstanbul arasına 1 milyar euroluk yeni otoyol

Takip Et

Ferit PARLAK

Akyazı ile Ankara arasında hizmet veren, Bolu Tüneli’nin de içinde bulunduğu otoyola, kardeş otoyol geliyor. 1 milyar euroya mal edilecek ve 200 kilometre uzunluğunda olacak otoyol, gidiş geliş 3’er şeritli olarak planlanıyor.

Ayrıca Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek yeni Hızlı Tren Projesi de 2028’de bitirilecek. 344 kilometrelik güzergahta 350 kilometre sürat yapılabilecek Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı’nda 120 kilometreyi bulan 52 tünel inşa edilecek.

Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Projesi de planlanıyor. Tamamlandığında İstanbul Antalya arası 4 saat 45 dakikaya, Eskişehir Antalya arası ise 2 saate düşecek.

293 kilometrelik Kırıkkale-Samsun, 513 kilometrelik Samsun-Trabzon-Sarp ve ihale aşamasında olan 143 kilometrelik Çatalca-Çayırova, 192 kilometrelik Aksaray-Yenice Hızlı Tren Hattı ise planlanan diğer projeler arasında yer alıyor. Yeni yapılacak hatlar ile birlikte yük taşımacılığında demiryolunun payı 5 yılda 4 kat artırılarak, 38 milyon tondan 146 milyon tona çıkarılacak.

2028 ve 2053 hedefleri…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023-2028 yılları arasında hayata geçirilecek proje ve yatırımlar ile 2053 yılı ulaştırma ve altyapıda ortaya konan hedef ve projeleri açıklayarak, gazetecilerin sorularını cevapladı.

“11 trilyon dolarlık ticaret hattının merkezindeyiz”

Uraloğlu, “Ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 43 trilyon 200 milyar dolar Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahip ve 11 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezi konumundadır. Üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla da Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimleri için çok önemli bir noktada bulunuyor. Bu gerçeklerden hareketle son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, uluslararası koridorlar oluşturarak, kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapıları tesis ediyoruz” dedi.

Dünya ticaret hacmi 10 yılda 2 kat artacak

Bakan Uraloğlu, “2020-2050 yılları arasında ulaşıma yönelik talebin, yolcu sayısı-km cinsinden iki katına çıkacağı öngörülüyor. 2020 yılında 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2030 yılında 25 milyar tona, 2050 yılında 95 milyar tona ve 2100 yılında ise 150 milyar tona çıkacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde şu anda yaklaşık 26, 5 milyon olan araç sayısı 2050’li yıllarda 55 milyon civarında olacak. İşte biz de bu gerçekler ışığında çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

194 milyar dolarlık yatırımla yıllık 30 milyar dolar tasarruf

Bakan Uraloğlu, “Son 21 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına harcadığımız yaklaşık 194 milyar dolar ile bu alanlarda çok önemli mesafeler kat ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında kaydetmiş olduğumuz önemli yatırımlar ve gelişmeler ile stratejik konumumuzun gereğini en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdık” şeklinde konuştu.

Yapılan 194 milyar dolarlık yatırımla yaklaşık 1 trilyon 260 bin dolarlık üretime katkı sağlandığına dikkati çeken Uraloğlu, “Gayri safi yurt içi hasılaya 606 milyon dolarlık bir katkı sağlamışız. İhracata yine yaklaşık 110 milyar dolarlık, vergiye 31,6 milyar dolarlık ve her yılda yaklaşık 1 milyon kişiye kabaca katkı sağlamışız. Bunların tasarruf etkisine bakacak olursak bütün sektörlerde yaklaşık 30 milyar dolarlık tasarruf ediyoruz. 2002’de 100 milyar taşıt kilometreye düşen ölüm sayısı 5,72 iken bugün artık yaklaşık 4,5 kat azalarak 1,08’e düştü” ifadelerini kullandı.

"Ankara-İstanbul'u hızlı trenle 80 dakikaya düşüreceğiz"

Osmaneli-Bursa-Balıkesir Hızlı Tren Hattı'nı 2026'da bitireceklerini belirten Uraloğlu, “Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattımızı 2027’de bitireceğiz. Kapıkule’den girdiğimizde Gaziantep’ten hızlı trenle çıkmış olacağız. Ankara’nın İzmir’e bağlantısını sağlayacak 508 kilometrelik yüksek hızlı tren hattını 2028’de bitirmeyi hedefliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden de geçecek olan ve Uzakdoğu’yu Londra’ya ikinci defa bağlayacak olan demir yolu hattımızı yine planlıyoruz. Karadeniz’e ulaşacak demir yolu hattımızın ilk etapta Kırıkkale ile Çorum arasının 2028’e kadar bitirilmesini planlıyoruz. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren projemizi bitirdik. Bunun fizibilitelerini yapıyoruz. Ankara ile İstanbul arasını iki durakla yaklaşık 80 dakikada kat etmiş olacağız. Bunu da 2028 için iddialı olabilir ama bunu da inşallah ihalesini yapıp bunun da yapım çalışmalarına başlayacağız” şeklinde konuştu.

Uraloğlu OSB’ler ile limanlar arasında sağlanacak demiryolu bağlantılarının sanayicinin ve ihracatçının navlun maliyetlerini düşüreceğine dikkat çekerek, “ Doğrudan sanayilerin, OSB’lerin içerisinde yerinden yükü alıp doğrudan lojistik merkezlere, limanlar aktarmayla ilgili bir çalışmadır. Kıymetlidir, şu anda 439 kilometre böyle hattımız var, 268 kilometre daha 2028 yılına kadar inşallah yapmış olacağız. Yük taşımacılığında şu anda 38 milyon ton yüzde 5 gibi bir oran var, bunu 2028’de 146 milyon tona, 2053’te de 448 milyon tona eriştirerek yüzde 22’lik bir payı inşallah demir yollarının üzerine yüklemiş olacağız” şeklinde konuştu.

Demiryolu uzunluğu 13 bin 900 kilometreye çıktı

Uraloğlu, “2022’de 2 bin 505 olan sinyalli hat uzunluğumuzu 8 bin 46 kilometreye çıkardık. Şu andaki demiryolu uzunluğunun da yaklaşık 13 bin 900 kilometre oldu. 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu 7 bin 142 kilometreye yükselttik. 181 kilometre olan demiryolu tünel uzunluğunu 373 kilometreye yükselttik. Yüksek hızlı tren ile taşınan toplam yolcu sayısı 76,2 milyona ulaştı. Tamamlanan 395,2 kilometre kent içi hat var. 102 kilometre ise devam ediyor.” Dedi. Uraloğlu, İstanbul’da 340 kilometre kent içi raylı sistem olduğunu ve bunun 127,5 kilometresinin Bakanlık tarafından yapıldığını aktardı. Uraloğlu, “Karayollarına baktığımızda yaklaşık 2053’e kadar 31 milyar dolarlık bir yatırım düşünüyoruz. Şu andaki bölünmüş yolumuz 29 bin kilometre, 2028’de 31 bin kilometrenin üzerine çıkaracağız, 2053’te de 38 bin kilometrelik bir bölünmüş yol hedefimiz var” şeklinde konuştu.

5 yılda 544 kilometre otoyol

Uraloğlu, “2028 yılına kadar 544 kilometre yeni otoyolu ağını da inşallah bitirmiş olacağız. Aydın-Denizli Otoyolu İzmir’e bağlantıyı sağlarken diğer taraftan da Antalya’ya bağlantıyı sağlayacak. Turizm destinasyonunda Antalya ile Denizli’yi ve İzmir’i de bu koridorla birleştirmiş olacağız” dedi.

“Amanoslar ile Gaziantep sanayi denize ulaşacak”

Amanoslar için de bu yıl ihale yapılacağını dile getiren Uraloğlu, “Bizim eskiden beri gündemimizdeydi, Amanoslar’ı geçen hem demir yolu, hem de otoyol hattımızı planladık, bu yıl içerisinde ihalesini yapacağız. Gaziantep sanayisini denize ulaştırmış olacağız, bu anlamda da kıymetli. Ve İskenderun sahilinde sıkışmış olan sanayi bölgesini artık Amanoslar’ın arkasına, Hassa tarafına doğru da ciddi bir genişleme imkânı sağlamış olacağız. Esasında biz hani sadece bir ulaştırmayı değil gerçekten bütün projelerimizde ülkemizin ekonomisine ve gelişmesine nasıl katkı sağlarız, onu da düşünüp planlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Uraloğlu, deniz yolunda da kapasitenin arttırıldığını anlattı. Haberleşmede mobil abone sayısını 23 milyondan yaklaşık 91 milyona çıkardıklarını belirterek, “Geniş band abone sayısı yokken şimdi yaklaşık 92 milyon civarında abonemiz var. Fiber hat uzunluğumuz 81 bin kilometreyken şimdi 526 kilometre civarında. Uydulara baktığımızda, yaklaşık 12 tane uyduyu uzaya göndermişiz. Şimdi son olarak da 2024 yılının hemen başında 6A uydumuzu inşallah uzaya fırlatmış olacağız” dedi.

Hatay Havalimanı yeniden yapılacak…

Uraloğlu, Hatay Havaalanı’na şu an boş uçakların indiğini dolu uçakların kalkabildiğini vurguladı. Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Projemizi yaptık. Şimdi hızlıca ihalesini yapıp havaalanını yeniden yapacağız. Aynı yere yapacağız maalesef. Çünkü başka bir yer yok orada. Ama ya ben bunu tecrübe ettik niye bir daha deniyoruz derseniz şöyle bir örnek vereyim. Artık yaklaşım olarak Rize’deki ve Ordu Giresun’daki havaalanı yaklaşımıyla denizin içerisine nasıl yapmışsak burada da Amik Gölü’nün içerisine aynı mantıkla yapacağız.”

Havalimanlarına 20 milyar dolar…

Havayollarında 2053’e kadar yaklaşık 19,5 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planladıklarını belirten Uraloğlu, “2028’e kadar da 57 olan havalimanı sayımızı 61’e yükseltmeye hedefliyoruz. 2028’e kadar havalimanlarının genişletilmesi çalışmalarına başladık. Öncelikle Esenboğa ve Antalya ve Trabzon’da başladık. Çukurova Havalimanı bu sene sonuna kadar bitirmeye hedefliyoruz” dedi.

6G’nin planlamasına başladık

Uraloğlu, haberleşmede 2028’e kadar yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planladıklarına dikkat çekerek, “Buradaki geniş bant abone sayısını 112 milyona, mobil abone sayımızı da 102 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. TÜRKSAT 6A’yı önümüzdeki sene inşallah uzaya fırlatacağız. Haberleşme de internet hizmetini 100 megabit saniyeye ulaştırarak her eve ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bakü-Tiflis-Kars Hattı komple yenilenecek

Ulaştırma Bakanı Uraoğlu, Cumhurbaşkanı’nınekim ayında Çin ziyareti olabileceğini ifade ederek, “ÇinlilerinKonya, Aksaray, Yenice, Akdeniz hattında bir finansman veya işlerin ortak yapılması konusundailgileri var. Yapılmış olan ihaleler var. Dolayısıyla bunların bu süreçte birazcık daha hayata geçeceğini düşünüyorum. Bununla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Bundan sonra daha iş birliği içerisinde yürüyeceğiz Kuşak Yolu’yla ilgili birçok alternatif var. Her ülke burada rol almaya çalışıyor. Her ülke gerek kendi ülkesinden geçsin gerekse de geçecek güzergahta kendilerinin dahli olsun istiyor. Şu andaki Bakü-Tiflis-Kars hattımız var ve bu komple yenileniyor. Şu an kapalı orası. Sebebi de tamamen yenileniyor olması” dedi. Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Kuzey Koridoru biliyorsunuz neredeyse devre dışı kaldı, şu anda Orta ve Güney Koridor daha aktif ve Orta Koridorda da çok net bir şekilde biz varız. Güney Koridorun yine limanlar ayağında da biz varız. Özellikle Irak’ın Fav Limanından Nusaybin’e, Habur Sınır Kapısına ulaşacak bir projesi var çok yakın zamanda bu netleştirildi. Irak tarafıyla karşılıklı mutabakatlar imzaladık ve Körfez bölgesindeki ülkeler de buna katkı sağlayacak. Yaklaşık 1.200 kilometre demir yolunu ve 2 çarpı 3 otoyolu hayata geçireceğiz. Yani çok hızlı gelişecek bir koridor ve ciddi de bir alternatif olacak diye düşünüyoruz.”

“İstanbul için tahliye planımız var”

Olası İstanbul depremiyle ilgili tahliye planlarının hazır olduğunu belirten Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nunİstanbul’un aort damarı gibi olduğuna işaret ederek, “Biz Kınalı-Malkara Otoyolu dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye veacil yardımısağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü’nden ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndan da sağlamış olacağız “ dedi.

Deprem riski için Sarıyer Kilyos Tüneli…

Abdulkadir Uraloğlu, “Sarıyer-Kilyos tünelinin, yaklaşık 7 kilometre tünel, toplam 8 kilometrelik bir hat bağladık ve İstanbul’un risklerine karşı önemli bir yapı ve ulaşımını rahatlatacak bir yapı olacak. Kuzey Marmara Otoyolunun HasdalBaşakşehir arasındaki 45 kilometresini devam ediyoruz, bu yine Kanal İstanbul üzerinde” dedi.