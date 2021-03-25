Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı Güven: Bu beşinci intiharımız

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Nuri Çengeloğlu'nun intiharının ardından açıklama yaptı.

Güven yaptığı açıklamada, “Dün olağanüstü bir sonuçla karşı karşıya geldik. Bir yıldır açılmayan kahveci esnafımız işleri nedeniyle olağanüstü bunaldı. İzmir'de 30 yıldır kahvecilik yapan Nuri Çengeloğlu intihar ederek hayatına son verdi. Tüm teşkilatımızın başı sağ olsun. Olağanüstü bunalımdayız. Buradan tüm siyasi parti genel başkanlarına ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, bir yıldır evimize ekmek parası götüremiyoruz. Biz ‘Bunalımdayız’ dedikçe, ne hikmetse bizim kahvehanelerimizi açmıyorsunuz. Bu vaka sadece kahvecilerden bulaşmıyor. Bu beşinci intiharımız. Bizim kahvehanelerimizi açın evimize ekmek parası götürelim. Kahvehanelerimiz açık ama tavla, okey oyunları oynanmadığı müddetçe müşteri gelmiyor. Yazıktır, günahtır. Bıçak kemiğe dayandı.” ifadelerini kullandı.