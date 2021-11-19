Ankara Keçiören'de 3 katlı binada patlama: 2 ölü

Ankara’nın Keçiören'de 3 katlı binada patlama meydana geldi.



Saat dün gece 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’ndeki bir marketin karşısındaki binanın mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada yaralananlar arasında bulunan 2 çocuktan 1'inin vefat ettiğini açıkladı.

Koca, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.



Bakan Koca'nın açıklamasından dakikalar sonra Ankara Valisi Şahin, patlamada can kaybının 2'ye yükseldiğini bildirdi.



LPG iddiaları

Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor.