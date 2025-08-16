Ankara kulisleri: 'Bahçeli, 29 Ekim'de Alevi açılımı mesajı verebilir'

"Terörsüz Türkiye" sürecinin başlamasında güçlü etkisi olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Alevi açılımıyla ilgili yeni bir çağrı yapacağı iddiası gündeme geldi.

Ankara kulislerinde hükümetin Alevi açılımına ilişkin kapsamlı bir paket üzerinde çalıştığı, Bahçeli'nin ise Nevşehir Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin tamamlanmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yeni bir çağrıda bulunabileceği konuşuluyor.

"Tarihi çıkış" 29 Ekim'de yapılabilir

Habertürk'te yer alan habere göre, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin inşaatının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Külliyenin açılışının 29 Ekim'de yapılması ve Bahçeli'nin "tarihi çıkışı"nın da bugüne denk gelmesi bekleniyor.

Bahçeli tarafından inşa edilen külliye; konferans salonu, kütüphane, kültür merkezi, misafirhane ve geniş meydandan oluşuyor.

"Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" raporu temel alınacak

Söz konusu düzenlemenin temelini Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek ile gazeteci Mehmet Çek tarafından hazırlanan 20 sayfalık “Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması” adlı raporun oluşturacağı kaydedildi.

Raporda yer alan öneriler ise şu şekilde:

- Kamuda Ayrımcılıkla Mücadele: Kamu kurumlarında ayrımcılığın önlenmesi.

- Eğitim: Müfredata Alevi inanç ve geleneklerine saygılı içerik eklenmesi.

- İbadethane Statüsü: Cemevlerinin ibadethane/inanç merkezi sayılması.

- Kurumsal Yapı: “Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı” adıyla Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özerk bir başkanlık kurulması.

- Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı: 7 üyeli, özerk bütçeli, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı.

- İbadethane Statüsü: 3194 sayılı İmar Kanunu’na “cemevi” eklenmesi.

- Personel Ataması: 2.105 cemevi önderi/görevlisinin rıza esaslı atanması.

- Mülkiyet ve Enerji: Hazine taşınmazlarının tahsisi, elektrik giderlerinin sınır/kWh modeliyle karşılanması.

- Mevzuat Eşitlemesi: LPG, Elektrik, Kadastro, Orman, Köy Kanunu, Diyanet Kanunu’na cemevlerinin eklenmesi.

- Ayrımcılıkla Mücadele Yasası: Nefret suçlarında caydırıcı yaptırımlar.

- Eğitim: Müfredatta Alevilik-Bektaşilik, ilahiyatlarda zorunlu ders, kamu görevlilerine hizmet içi eğitim.

- Toplumsal Hafıza: Aşure Günü’nün resmî tatil ilan edilmesi, Madımak Oteli’nin İnsan Hakları Müzesi’ne dönüştürülmesi.