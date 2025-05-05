Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, “emniyet mahrem sorumlusu” oldukları tespit edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar Ankara merkezli eş zamanlı şekilde sürerken, kalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “emniyet mahrem yapılanması” içinde yer aldıkları öne sürülen 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda, 5 Mayıs 2025 itibarıyla Ankara merkezli olarak eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.
20 kişi hâlâ kamuda çalışıyor
Soruşturmayı yürüten Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun açıklamasına göre, şüphelilerin Emniyet Genel Müdürlüğü içinde örgütsel kadrolaşma faaliyetleri yürüttüğü, örgüt adına personel kazandığı ve bu kişileri örgütün iç sistemine göre kodladığı iddia ediliyor. Ayrıca, örgütsel bağlılık derecelerine göre kayıt altına aldıkları belirtilen şüpheliler arasında, 20 kişinin hâlâ kamu kurumlarında aktif görevde olduğu tespit edildi.
Operasyon kapsamında şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. Kalan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.