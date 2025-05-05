Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “emniyet mahrem yapılanması” içinde yer aldıkları öne sürülen 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda, 5 Mayıs 2025 itibarıyla Ankara merkezli olarak eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

20 kişi hâlâ kamuda çalışıyor

Soruşturmayı yürüten Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun açıklamasına göre, şüphelilerin Emniyet Genel Müdürlüğü içinde örgütsel kadrolaşma faaliyetleri yürüttüğü, örgüt adına personel kazandığı ve bu kişileri örgütün iç sistemine göre kodladığı iddia ediliyor. Ayrıca, örgütsel bağlılık derecelerine göre kayıt altına aldıkları belirtilen şüpheliler arasında, 20 kişinin hâlâ kamu kurumlarında aktif görevde olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. Kalan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.