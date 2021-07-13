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Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretleri belli oldu

Ankara-Niğde Otoyolu'nda geçiş ücreti, araç sınıfı ve mesafeye göre en düşük 78,5 lira, en yüksek 243 lira olacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ankara-Niğde Otoyolu'nda uygulanacak indirimli geçiş ücretleri belli oldu.

17 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Ankara-Niğde Otoyolu'nda fiili geçiş ücretlerine, araç sınıflarına göre yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacak.

Yeni ücret tarifesi şöyle:

Araç sınıfları Ankara-Kırşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Aksaray uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Nevşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Ankara-Niğde uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Uygulanacak indirim ücreti (Yüzde)
1. sınıf 78,5 92,5 104 115,5 20
2. sınıf 88 104,5 117 130 40
3. sınıf 106 125 140,5 156 40
4. sınıf 135,5 156 179,5 199 40
5. sınıf 164,5 194,5 218,5 243 40

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretlerinde yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağı müjdesini vermişti.

Öte yandan KGM'nin işletmesindeki otoyol ve köprülerde bayram dolayısıyla ücretsiz geçiş uygulanacak.

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