Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretleri belli oldu
Ankara-Niğde Otoyolu'nda geçiş ücreti, araç sınıfı ve mesafeye göre en düşük 78,5 lira, en yüksek 243 lira olacak.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda uygulanacak indirimli geçiş ücretleri belli oldu.
17 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Ankara-Niğde Otoyolu'nda fiili geçiş ücretlerine, araç sınıflarına göre yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacak.
Yeni ücret tarifesi şöyle:
|Araç sınıfları
|Ankara-Kırşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil)
|Ankara-Aksaray uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil)
|Ankara-Nevşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil)
|Ankara-Niğde uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil)
|Uygulanacak indirim ücreti (Yüzde)
|1. sınıf
|78,5
|92,5
|104
|115,5
|20
|2. sınıf
|88
|104,5
|117
|130
|40
|3. sınıf
|106
|125
|140,5
|156
|40
|4. sınıf
|135,5
|156
|179,5
|199
|40
|5. sınıf
|164,5
|194,5
|218,5
|243
|40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretlerinde yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağı müjdesini vermişti.
Öte yandan KGM'nin işletmesindeki otoyol ve köprülerde bayram dolayısıyla ücretsiz geçiş uygulanacak.