Ankara-Niğde Otoyolu’nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu’nda ters yönde seyreden bir otomobilin neden olduğu kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, otoyolun 59. kilometresinde meydana geldi. Ters yönde ilerleyen K.T. idaresindeki 06 BIM 593 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.A. yönetimindeki 39 AJ 013 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, her iki sürücü ile 39 AJ 013 plakalı araçtaki iki yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.