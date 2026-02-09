Ankara nüfusu ne kadar? Başkent'in nüfusu kaç milyon oldu?

Türkiye'nin nüfusu belli oldu. Türkiye İstatistik kurumu son verileri halka duyurdu. İl ve ilçelerin sayısı araştırılmaya başlanırken Ankara'nın da nüfusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte Başkent'teki kişi sayısı...

Ankara nüfusu ne kadar?

Paylaşılan verilere göre Başkent'teki nüfus sayısı 5 milyon 864 bin 49 kişi oldu. İstanbul nüfusu 15 milyon 701 bin 602'ye, İzmir'in nüfusu 4 milyon 493 bin 242 kişiye yükseldi.

Ankara'nın en kalabalık ilçesi 952 bin 198 kişi ile Çankaya oldu.