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Ankara Polatlı'da oylar yeniden sayılacak

Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Ankara Polatlı'da oylar yeniden sayılacak
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AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı İlçe Seçim Kurulunca incelendi.

Bunun üzerine büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Dunya.com

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