Ankara, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağını tahmin etti. Perşembe günü sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek, sıcaklıklardaki düşüş ve serin havayla birlikte, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Perşembe günü Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı, cuma günü Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Ankara’da yarın öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, yağışların kentin kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da ise hava parçalı bulutlu olacak. Perşembe ve cuma günleri kısa süreli ve yerel yağışlar görülecek.

İzmir’de ise 3 gün boyunca yağış beklenmezken havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.