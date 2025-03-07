Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'tan 8 Mart mesajı

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı , Türkiye Aydın Gençler Eğitim Vakfı ile Koru Sanat ve Eğitim Vakfı'nın düzenlediği 'Dünya Kadınlar Günü Paneli'nde konuşma yaptı.

"ASO personelimizin yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor"

Konuşmasında, ASO koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu'nun faaliyetleri hakkında bilgi veren Ardıç, "Kurul, kadın girişimcilerimize vizyon kazandırıyor, ilham kaynağı oluyor, ekonomimize kattığı büyük gücün yanı sıra çok önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getiriyor. ASO'nun öncelikleri arasında, sanayide ve iş dünyasında kadın istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadının toplumun her alanında güçlendirilmesi var. Toplumsal cinsiyet eşitliği için tüm kurum ve kuruluşlarımız harekete geçmeli. Gururla söylüyorum ki, Odamız personelinin yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor" dedi.

"Kadınların ekonomik hayattaki etkinliği artırılmalı"

Kadınların üretim, sanayi, girişimcilik ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının ülkenin rekabet gücünü arttıracağına dikkati çeken Ardıç, "Kadınların ekonomik hayattaki etkinliğini artırmak, kalkınma hedeflerimize ulaşmanın temel şartıdır. Kadınların iş gücüne daha fazla katıldığı ülkelerde, ekonomik büyümenin hızlandığı ve toplumsal refahın arttığı unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç,