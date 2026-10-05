Ankara-Şanlıurfa uçağında bomba paniği

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Saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapan uçakta bulunan 136 yolcu ve 7 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Tahliyenin ardından güvenlik birimlerince uçakta patlayıcı madde araması yapılacağı belirtildi.

Şanlıurfa Valisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"05.10.2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden A JET 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir.

Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır. Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır.