Ankara-Sivas YHT Hattı'nda 2 yılda 1,7 milyona yakın yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın iki yıllık performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, 26 Nisan 2023'te hizmete açılan hatta bugüne kadar 1 milyon 660 bin 176 yolcunun taşındığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada hattın her gün karşılıklı 2'şer seferle hizmet verdiğini belirterek, "Ankara-Sivas hattımızla açıldığı günden bu yana 1 milyon 660 bin 176 yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik" ifadelerini kullandı.

Ankara-Sivas YHT Hattı'nın 405 kilometre uzunluğunda olduğunu aktaran Uraloğlu, zorlu coğrafi şartlara rağmen 66,1 kilometrelik 49 tünel ve 27,4 kilometrelik 49 viyadük inşa ettiklerini söyledi. Bu çalışmalarla büyük bir mühendislik başarısına imza atıldığını vurguladı.

Ankara-Sivas hattında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni ve Yıldızeli istasyonlarının bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul hattında da doğrudan seferlerin başlatıldığını ifade etti.

Sivas-İstanbul arasında günde bir gidiş ve bir dönüş seferinin yapıldığını belirten Uraloğlu, "Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 554 bin 755 yolcumuz seyahat etti" dedi.

YHT'lerin Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik ve Söğütlüçeşme istasyonlarında durduğunu aktardı.

Uraloğlu ayrıca YHT ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttüklerine dikkat çekti. 25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat’ın da sisteme dahil edildiğini ve Tokat'tan Yıldızeli İstasyonu'na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağlandığını belirtti.

Tokat-Ankara hattında günde karşılıklı 4, Tokat-İstanbul hattında ise günde karşılıklı 2 olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ayrıca Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul-Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılık da devreye alınarak hizmet ağı genişletildi.