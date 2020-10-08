Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldı

08 Ekim 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki şantiyesini ziyaret ederek, altyapı işleri tamamlanan T318 Tüneli'nde devam eden elektromekanik çalışmaları inceledi.

Ray serimi de yapan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en son noktasındayız. Bütün hat ve ray serimi tamamlandı. Burayı bir an önce açmak için bütün arkadaşlarımızla özverili çalışma sürdürüyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, projede Ankara'dan Sivas'a kadar binlerce kişinin çalıştığını dile getirerek, faaliyete geçtiğinde ekonomi, istihdam ve ticaret açısından bölge ve ülke ekonomisine büyük faydalar sağlayacağını vurguladı.

Bölgede gece gündüz çalışıldığını belirten Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasında havada, karada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda bütün çabamız çok büyük. Ülkemizin dünyanın en ileri ekonomileri arasına gelmesi için altyapımızı tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

"Sivas'tan İstanbul Halkalı İstasyonu'na kadar gidebilecek"

"Ülkemizde 100 yıldır yapılamayan işleri 18 yıla sığdırdık." diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah, bundan sonra da çok büyük projelerle vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çok büyük işler yapacağız. Binlerce hatta yüz binlerce çalışanımızla yüzlerce şantiyemizde çok yoğun hummalı bir çalışma var. Ankara-Sivas hattı da aynı şekilde. Çalışmalar bitme aşamasına geldi. Bir an önce bitmesi için, biz de en güvenli şekilde vatandaşımızı taşımak için en ince ayrıntısına kadar denetlemelerimizi, incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah tam güvenlikli bir şekilde yakın bir zamanda vatandaşlarımıza hızlı tren konforunu Ankara-Sivas arasında da sunacağız. Bu hat bittikten sonra Sivas'tan binen bir kişi buradan İstanbul Halkalı İstasyonu'na kadar gidebilecek. Hatta 2023 yılında Kapıkule sınır kapısına kadar gidebilecek. İnşallah örümcek ağı gibi ülkemizi demir ağlarla örüyoruz."

YHT çalışmaları

Karaismailoğlu, Konya-Karaman tarafında da ciddi çalışmaların olduğunu, Karaman'ı Ulukışla, oradan Mersin'e ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Mersin-Adana-Gaziantep'te de hummalı bir çalışma olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ankara-İzmir hattında çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Yine Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlama çalışması var. Ülkenin her tarafında hummalı bir çalışma yapılıyor. İnşallah Ankara-İstanbul hattı da bittiği zaman burası da hızlı tren konforu ile tanışacak. Ülkemizi raylı sistemlerde dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi haline getirmek için canla başla çalışıyoruz. İnşallah buradaki konforu en iyi şekilde sağlamak için özverili bir şekilde çalışıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, bütün şantiyelerde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri alınarak çalışmaların yapıldığını da belirtti.

Bütün dertlerinin vatandaşı memnun etmek olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Tek amacımız var, ülkemizi dünyanın en ileri teknolojilerine ulaştırmak, vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst noktaya çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA