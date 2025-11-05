Son dakika: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gaz alarmı!

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin (ASBÜ) Ulus'taki yerleşkesinde, yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesi sonucu açığa çıkan gazdan 6 kişi etkilendi.

Olay, öğle saatlerinde "doğal gaz patlaması" ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında netlik kazandı. İncelemelerde, patlama ya da sızıntı olmadığı; yangın söndürme sisteminin otomatik olarak devreye girdiği ve ortama söndürme gazı yayıldığı belirlendi.

Gazdan etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, tedbir amacıyla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ve Başkentgaz ekipleri, bina genelinde yaptıkları kontrollerde doğal gaz kaçağına rastlanmadığını açıkladı.