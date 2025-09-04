Ankara Ticaret Odası, ATONET Akıllı Asistan projesiyle dünya şampiyonu oldu

ICC Dünya Odalar Federasyonu'nun 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlediği 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda ödüller dağıtıldı.

Yarışmada en iyi oda inovasyonu projesi kategorisinde birinciliği bu sene de Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) projesi aldı.

Dünya şampiyonluğu elde etti

2023 yılında aynı kategoride birinciliği "ATONET" mobil uygulamasıyla elde eden ATO, bu yıl da 41 ülkeden 83 proje arasından sıyrılarak, finalde Birleşik Krallık, Sırbistan ve İran'ı geride bıraktı ve yapay zeka destekli sohbet robotu "ATONET Akıllı Asistan" ile yeniden dünya şampiyonu oldu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde, 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın final programı ve sonuçlarının açıklandığı kongre gala gecesine ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

"ATONET Akıllı Asistan" projesi ATO adına Gökhan Ertek tarafından sunulurken Baran birincilik ödülünü Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı.

"İş dünyamızı geleceğe taşımaktan vazgeçmeyeceğiz"

Baran, ATO'nun bir kez daha dünya birincisi olmasından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Odamızın dönüşümde lider ve yenilikte öncü vizyonunu tüm dünyaya gösterdik. Bu gurur hepimizin. Üyelerimize değer katma, ticareti kolaylaştırma, iş dünyamızı geleceğe taşıma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.