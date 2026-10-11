Ankara Ticaret Odasının meslek komiteleri seçimleri yapıldı

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Odadan yapılan açıklamaya göre seçimler, Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.

ATO'nun 175 bini aşkın üyesinin temsil edildiği meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinde, 25 bine yakın oda üyesi oy kullandı.

Seçimlerde, 68 meslek komitesinde 1383 aday 96 liste halinde yarıştı. ATO üyelerinin 132 sandıkta oy kullandığı seçimlerde, meslek komitelerinde 205'i meclis üyesi olmak üzere 478 komite üyesi ve 478 yedek üye seçildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, oy kullandığı 45 No'lu Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesinden meclis üyesi seçilerek boya satıcıları ve imalatçıları sektörünün temsilcisi oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da oy kullandığı 15 No'lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesinden meclis üyesi seçildi.

"Seçimlerimizin kazananı 175 bini aşan üyemiz ve Ankara'mızdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, seçimin Ankara Valiliğinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde huzur ve güven ortamında tamamlandığını bildirdi.

Meslek komiteleri seçimlerinin Ankara iş dünyasının temsil gücü ve ortak çalışma kültürü açısından büyük önem taşıdığını belirten Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhuriyetimizle yaşıt odamız, 103 yıllık köklü geçmişi boyunca gücünü daima üyelerinin iradesinden aldı. Bugün sandığa yansıyan her irade, sektörlerimizin temsil gücüne ve Ankara iş dünyasının ortak sesine katkı sağlayacaktır. Her zaman olduğu gibi seçimlerimizin kazananı 175 bini aşan üyemiz ve Ankara'mızdır. Seçimlerimizin ülkemize, Ankara iş dünyasına, odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Baran, ekonominin nabzının iş merkezlerinde, fabrikalarda, ticarethanelerde attığını, ATO'nun 68 meslek komitesindeki üyeleri temsil edenlerin de sahanın nabzını tuttuğunu ifade ederek, komitelerin güçlü olmasının, üyelerinin güçlü olması anlamına geldiğini, seçimlere her katılımı, odanın kurumsal gücüne ve sektörlerin geleceğine yapılmış bir katkı olarak gördüklerini kaydetti.

ATO meslek komiteleri ve meclis üyelikleri seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri, meclis başkanlık divanının asıl ve yedek üyeleri, disiplin kurulunun asıl ve yedek üyeleri ile birlik genel kurulu delege seçimleri yapılacak.