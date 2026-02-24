Ankara TOKİ başvuru sonuçları, isim listesi açıklandı! Kura çekimi ne zaman?
TOKİ Ankara başvuru sonuçları açıklandı. 206 bin 436 kişinin isim listesi kurum tarafından ilan edildi. Şimdi adaylar bu listede ismi olup olmadığını kontrol ediyor. İşte kabul ve red alanların listesi...
TOKİ Ankara 31 bin 73 konut için kura töreni yakın zamanda yapılacak. Toplu Konut İdaresi başvuru yapan adaylar için kritik isim listesini yayımladı. Şimdi on binler bu listeye ulaşmaya çalışıyor.
BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ
BAŞVURULARI RED EDİLENLERİN LİSTESİ
TOKİ Ankara kura tarihi henüz açıklanmış değil. Önümüzdeki hafta törenin yapılması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ