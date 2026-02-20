Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Ankara başvuru sonuçları açıklandı mı, nihai liste yayımlandı mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kuralar 27 Şubat'ta son bulacak. Sona doğru gelinirken Ankara'da yapılacak törenin tarihi merak ediliyor. Yüz binler tarihi öğrenmeye çalışıyor ve "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta" sorusuna cevap arıyor.

TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?

Ankara 31 bin 73 konut için kura tören tarihi belirlenmedi. Net bir tarih verilemezken beklentiler gelecek hafta içi çekilişin gerçekleşmesi yönünde...

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.