Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Ankara başvuru sonuçları ve nihai liste açıklandı mı?

TOKİ Ankara 31 bin 73 kura çekimi ne zaman? Ankara'dan başvuru yapan on binler bu soruya cevap arıyor. Gözler TOKİ'nin açıklayacağı takvime çevrilmiş durumda... Vatandaşlar her gelişmeyi yakından takip ediyor. İşte olası tarih...

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara 31 bin 73 konut kura çekimi için net tarihi paylaşmadı. Ankara için kuraların 5 Mart'ta çekilmesi bekleniyor. Başvuru sonuçlarının da mart ayının ilk haftası duyurulması öngörülüyor.

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.