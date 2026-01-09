Ankara TOKİ kura tarihi açıklandı mı? Ankara 31 bin 73 konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İsim listesi belli oldu mu?

Asrın projesi kura çekiminde hak sahipleri belli oluyor. Her hafta kura yapılacak iller açıklanıyor. Ankara en çok başvuru yapılan ikinci il olurken kura takvimi ise henüz açıklanmadı. Binlerce kişi her gün "Ankara 31 bin 73 konut kura çekimi ne zaman yapılacak" diye soruyor.

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?

Ankara 31 bin 73 TOKİ kura tarihi paylaşıl. Öte yandan nihai liste erişime açılmadı. Ankara'daki kura çekimi 5 Şubat'te gerçekleşecek.

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.