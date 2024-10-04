Ankara trafiğine dikkat! Bazı yollar yarın kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın 'Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark'ta' düzenlenecek etkinlik dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.
AA
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Başkentte yarın 'Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark'ta' düzenlenece ketkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Bu kapsamda, saat 10.00'dan itibaren, Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Spor Park Sokak arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak.