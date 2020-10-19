Ankara Üniversitesi işçi alımı başvuruları sona eriyor

19 Ekim 2020

Ankara Üniversitesi işçi alımı ilanlarını İŞKUR üzerinden yayımlayacak. İŞKUR iş ilanları üzerinden yapılacak başvurular ile 134 hasta bakım elemanı istihdam edilecek. Ankara Üniversitesi işçi alımı ilanına başvuracak adaylarda 30 yaşını doldurmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olmak şartları aranacak. İŞKUR iş ilanları ile yapılacak başvuruların ardından Ankara Üniversitesi işçi alımı için kura yöntemi uygulanacak. Adaylar 12-19 Ekim 2020 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

İş başvuruları sonrasında başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler ile kura çekiminden önce adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek. Ankara Üniversitesi işçi alımı kura çekimi 13 Kasım 2020 tarihinde saat 09.00'da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılacak.Kura çekimine başvuru sahipleri alınmayacak ancak kura çekimi YouTube üzerinden canlı izlenebilecek.

Ankara Üniversitesi işçi alımı kura sonuçları üniversitenin "http://personeldb.ankara.edu.tr" sayfasından ilan edilecek.