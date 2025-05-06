Ankara Valiliği: '1109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldı'

Haksız fiyat artışıyla mücadele kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığını duyurdu.

16 milyon TL'den fazla idari para cezası kesildi

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, nisan ayında 255 binden fazla ürünün denetlendiği ve mevzuata aykırı bulunan ürünler için toplam 16 milyon TL'yi aşkın para cezası kesildiği kaydedildi.

"Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında nisan ayı içerisinde 255 bin 831 ürün denetlenmiş, bu ürünlerin 5 bin 292’sinde mevzuata aykırılık tespit edilerek, toplam 16 milyon 754 bin 472 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup, savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevki gerçekleştirilecektir. Haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere devam edilecektir."